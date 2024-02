In der Nacht zu Dienstag ist ein Feuer in einem Bahnhof an der Nordseeküste ausgebrochen. Der Brand verlief glimpflich.

Norden - Ein Feuer auf dem Bahnhofsgelände in Norddeich an der Nordseeküste ist glimpflich ausgegangen. Dort brach in der Nacht zu Dienstag ein Brand aus, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach standen ein Gebäude und ein Lagercontainer in einem abgelegenen Bereich in Flammen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer loderte den Angaben nach in einem Bereich, wo für gewöhnlich Züge gereinigt werden. Das Gebäude brannte hauptsächlich an der Fassade. In dem Container gingen das in ihm gelagerte Toilettenpapier und Papierhandtücher in Flammen auf. Die Bahnstrecke nach Norddeich war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. In Norddeich halten unter anderem Fernverkehrszüge. Passagiere können dort auf Fähren nach Norderney umsteigen.