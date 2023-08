Halle - Im Klinikum Bergmannstrost in Halle hat es am Mittwoch gebrannt. „Es war ein kleinerer Kellerbrand an technischen Anlagen“, sagte eine Sprecherin des Klinikums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch sei der Strom ausgefallen, das Klinikum könne jedoch durch Notstrom weiter betrieben werden. Patienten seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, betonte die Sprecherin. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.