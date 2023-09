Brand in Abfallentsorgungsbetrieb in Leipzig

Leipzig - In einem Abfallentsorgungsbetrieb in Leipzig ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Über dem Gelände im Leipziger Westen bildete sich eine dicke schwarze Rauchwolke, die weithin zu sehen war. Es brenne in einer Lagerhalle, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details waren zunächst noch nicht bekannt.