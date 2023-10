190 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten zum mutmaßlichen Brandort in der Altenpflege an. 14 Bewohner, teilweise bettlägerig, wurden evakuiert. Einen Brand gab es allerdings nicht.

Brand in Altenpflegeheim in Lingen - vierstündiger Einsatz

Lingen - Wegen Brandgeruchs sind in einem Altenpflegeheim in Lingen (Landkreis Emsland) am Dienstagabend mehrere Menschen evakuiert worden. 14 Bewohner, teilweise bettlägerig, wurden vorübergehend aus dem Erdgeschoss geholt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst hatte es in einer ersten Mitteilung der Polizei geheißen, dass es im Keller der Einrichtung brenne. Ein Polizeisprecher sagte später, es gebe eine vergleichsweise starke Rauchentwicklung.

190 Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Nach fast vier Stunden sei dieser Einsatz beendet worden, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte: „Wir haben alles, was man irgendwie kontrollieren kann - über Elektroeinrichtungen, Lampen, Schalter, Schächte, Zwischendecken, Mülleimer draußen - kontrolliert. Wir konnten tatsächlich nichts feststellen.“ Es kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

„Wir können uns das auch nicht erklären“, so der Feuerwehrsprecher weiter zur unklaren Ursache. Der Brandgeruch sei im gesamten Treppenhaus vom Erdgeschoss bis in das zweite Obergeschoss wahrnehmbar. Die Feuerwehr vermutet, dass außerhalb des Heims etwas geraucht hat und der Geruch über Fenster oder Türen in die Einrichtung gezogen ist.

Die Bewohner sind am Abend wieder in das Senioren- und Pflegeheim zurückgekehrt. Das Pflegepersonal wurde angehalten, als Vorsichtsmaßnahme das Treppenhaus alle 30 Minuten zu lüften.