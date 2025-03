Brand in alter Puppenfabrik in Nossen

Die Feuerwehr rückt am Abend zu einem Brand in Nossen aus (Symbolbild).

Nossen - In einer alten Puppenfabrik in Nossen (Landkreis Meißen) ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist inzwischen gelöscht, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte. Das denkmalgeschützte Gebäude steht demnach leer, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Ein Brandermittler werde sich das Gebäude näher anschauen, so der Sprecher.

Das Dachgeschoss brannte laut Angaben der Feuerwehr in voller Ausdehnung. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Anwohner herausgegeben. Sie sollen Fenster und Türen vorerst geschlossen halten.