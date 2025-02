In der Nacht auf Samstag bricht in einer Asylunterkunft in Berlin Feuer aus. Die Ursache ist noch unklar.

Brand in Asylunterkunft in Berlin

Berlin - In einer Asylunterkunft im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei sind dabei keine Menschen verletzt worden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Das Feuer sei in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen und habe sich ausgebreitet, so die Polizei.

Die Unterkunft ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. 54 Menschen wurden mit einem Bus in andere Unterkünfte gebracht.