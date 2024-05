Schneeberg - In einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Schneeberg im Erzgebirge hat es am Samstagmorgen einen Brand gegeben. Zwei Mitarbeiter der Einrichtung seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einem gemeinschaftlich genutzten Raum ein Kopfkissen in Brand gesetzt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter innerhalb der Einrichtung zu finden ist.

Ein 54 und ein 41 Jahre alter Mitarbeiter löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher. Dabei erlitten beide eine leichte Rauchgasvergiftung. Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt.