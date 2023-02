Berlin - Nach einem Brand in einem Berliner Pflegeheim ist eine Seniorin im Krankenhaus an den Folgen einer Rauchvergiftung gestorben. Die 85-Jährige sei am Dienstagnachmittag in der Klinik gestorben, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Sonntagnachmittag in einem Pflegeheim in Berlin-Hakenfelde im Zimmer einer 78-jährigen Bewohnerin ausgebrochen. Bei dem Brand am Maselakepark waren insgesamt sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Zunächst hieß es, der Brand sei möglicherweise durch eine Zigarette verursacht worden. Am Mittwoch konnte das eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht bestätigen.