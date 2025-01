Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Charlottenburg ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und kamen in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere 15 Personen und drei Katzen aus dem Haus seien in Sicherheit gebracht und in einem bereitgestellten Bus betreut worden.

Die Wohnung liegt im vierten Stock eines fünfgeschossigen Wohngebäudes. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein Ausbreiten auf das Hausdach. 60 Einsatzkräfte waren vier Stunden lang am Einsatzort tätig.

Durch die starke Hitzeentwicklung seien die Heizkörper in der Brandwohnung beschädigt worden. Das habe zu einem „massiven Wasserschaden“ in dem Gebäude geführt. Zur Ursache des Feuers wurden zunächst keine Angaben gemacht.