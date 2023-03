Chemnitz - Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Chemnitz ist am Montag ein Mann schwer verletzt worden. Der 53-Jährige konnte das Gebäude selbst verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sollen in der Halle unter anderem pyrotechnische Erzeugnisse gelagert worden sein. Das Feuer wurde den Beamten zufolge gelöscht.

Zeugen haben den Angaben zufolge Knallgeräusche gehört und Rauch gesehen. Die Rettungsleitstelle warnte wegen der Rauchwolke vor Geruchsbelästigung. Die Anwohner wurden zwischenzeitlich aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.