Schönhausen - Bei einem Brand am Donnerstagnachmittag in der Küche eines Einfamilienhauses in Schönhausen wurde eine 43 Jahre alte Anwohnerin schwer verletzt. Die 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen, wie die Polizei Stendal am Freitag mitteilte. Der Brand konnte gelöscht werden, das Haus sei weiterhin bewohnbar. Wie genau es zu dem Brand kam, sei noch ungeklärt.