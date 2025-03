In einem Gewerbegebiet in Wilhelmshaven bricht ein Feuer aus. Eine dichte Rauchwolke macht den Anwohnern zu schaffen.

Brand in ehemaligem Impfzentrum in Wilhelmshaven

Ein Brand in Wilhelmshaven sorgt für einen Einsatz der Feuerwehr. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - In einem ehemaligen Impfzentrum in Wilhelmshaven ist ein Brand ausgebrochen. Rund 100 Feuerwehrleute waren am Nachmittag im Gewerbegebiet im Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Bei dem Feuer sei starker Rauch entstanden, sodass die Anwohner aufgefordert wurden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Straße wurde den Angaben nach voll gesperrt.

Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Das Gebäude, das laut Polizei während der Corona-Pandemie als Impfzentrum genutzt wurde, stand zum Zeitpunkt des Brandes leer. Verletzt wurde demnach niemand. Wie das Feuer in dem Dachstuhl ausbrechen konnte, war am Sonntagnachmittag noch unklar.