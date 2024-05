Leutenberg - Ein in Brand geratenes ehemaliges Sägewerk bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Brand in dem seit Jahren leer stehenden Gebäude war am Freitagabend kurz vor 19.00 Uhr gemeldet worden. Die Löscharbeiten zogen sich nach Angaben der Polizei bis zum Samstagmorgen hin. Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Verletzt worden sei niemand. Zur Brandursache gibt es laut Polizei bislang keine Erkenntnisse. In dem Gebäude waren offenbar alte Autoreifen gelagert, wie MDR Thüringen am Samstag berichtete.