Brand in Einfamilienhaus in der Uckermark

Woltersdorf - Drei Personen sind bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree) verletzt worden. Im Keller des Hauses kam es in der Nacht zum Brand eines Fahrradakkus, wie die Polizei erklärte. Ein Bewohner bemerkte diesen den Angaben zufolge und trug den Akku ins Freie, doch der Raum stand bereits in Flammen. Die Feuerwehr rettete drei Bewohner, darunter ein Kleinkind, die leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurden. Das Feuer wurde gelöscht.

Das Haus ist derzeitigen Angaben zufolge nicht bewohnbar. Der Schaden wird aktuell auf etwa 200.000 Euro geschätzt.