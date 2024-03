Sechs Menschen sind bei einem Brand in der Landeserstaufnahme Suhl verletzt worden. Nun präsentiert die Polizei erste Ermittlungsergebnisse. Eine Frage ist dabei noch offen.

Brand in Erstaufnahmeeinrichtung durch Menschen verursacht

Blick auf die Erstaufnahmeeinrichtung mit Brandspuren an der Fassade im 4. Obergeschoss.

Suhl - Der Brand in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Suhl mit sechs Verletzten ist nach Angaben der Polizei durch einen Menschen verursacht worden. Ein technischer Defekt könne nach der Untersuchung des Brandorts durch die Kriminalpolizei ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ob das Feuer in einem Zimmer aus Versehen oder absichtlich verursacht wurde, werde aktuell ermittelt. Unter anderem liefen Befragungen. Bei den sechs Verletzten handelte es sich um Bewohner und Wachpersonal. Sie kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Am Donnerstag war ein Zimmer im vierten Stock der Einrichtung komplett ausgebrannt. Laut Polizei 400 bis 500 Menschen wurden daraufhin aus dem betroffenen Gebäude gebracht. Etwa 100 von ihnen konnten nicht in ihre Zimmer zurückkehren und sollten in eine andere Unterkunft des Landes nach Hermsdorf gebracht werden. Die komplette vierte Etage des Suhler Gebäudes muss laut Innenministerium gereinigt werden.