Fürstenwalde/Spree - Wegen eines Brands in einem Gebäudekomplex in Fürstenwalde sind 15 Menschen am Mittwochabend evakuiert worden. Ein Betroffener wurde zudem ins Krankenhaus gebracht, wie das Lagezentrum Brandenburg in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Der Brand sei inzwischen gelöscht worden, die Ursache unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer auf einen technischen Defekt zurückgehen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.