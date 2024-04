Brand in Geflüchtetenunterkunft in Tegel: Keine Verletzten

Berlin - In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Tegel hat es erneut gebrannt. Das Feuer sei am Freitagnachmittag in der Notunterkunft im Sanitärbereich eines Flüchtlingszeltes im Terminal C ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Es habe keine Verletzten gegeben, das Feuer sei schnell gelöscht worden.

Erst am 12. März hatte es in einer Unterkunft auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel gebrannt. Das Wohnzelt mit einer Fläche von 1000 Quadratmetern war vollständig abgebrannt. Mehrere Hundert Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Etwa 600 Menschen mussten alternativ untergebracht werden.