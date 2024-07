Wenn eine Diskothek in Brand gerät, sind oft Menschenleben bedroht. In Gera gab es jetzt Glück im Unglück. Die Diskothek hatte geschlossen, als das Feuer ausbrach.

. Gera - Die Polizei sucht in Gera einen Brandstifter. Er steht im Verdacht, gestern am späten Abend in einer zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Diskothek am Hauptbahnhof ein Feuer gelegt zu haben. Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei mitteilte, kamen Menschen nicht zu Schaden. Zeugen, die sich in der Nähe des Brandortes aufhielten, hätten sofort die Feuerwehr informiert, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Objekt vermieden werden konnte.

Vor allem der Außenbereich der Diskothek wurde dennoch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, hieß es. Ein Büroraum brannte aus. Die Kriminalpolizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf 20.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen gibt es Hinweise auf einen möglichen Brandstifter.