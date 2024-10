Am Dienstagabend rückt die Feuerwehr in Halle zu einem großen Einsatz aus. Bei den Löscharbeiten gibt es Schwierigkeiten.

Brand in Halle: Feuerwehr rettet 27 Menschen aus Haus

Bei einem Brand in Halle hat die Feuerwehr 27 Menschen gerettet. (Symbolbild)

Halle - Bei einem Brand im Viertel Heide-Nord in Halle hat die Feuerwehr 27 Menschen aus einem Gebäude gerettet. Zwei abgetrennte Kellerboxen hätten am Dienstagabend Feuer gefangen, teilte die Rettungsleitstelle mit. Über Treppenhaus und Drehleiter habe die Feuerwehr die Anwohner aus dem Haus geholt. Es sei niemand verletzt worden. Die Anwohner des Hauses wurden in Ausweichquartieren untergebracht.

Eine geplatzte Heißwasserleitung, aus der Dampf ausgetreten sei, sowie eine starke Rauchentwicklung hätten die Löscharbeiten erschwert, hieß es weiter. Nach etwa zwei Stunden sei das Feuer gelöscht gewesen. Zu der Brandursache gab die Leitstelle zunächst keine Auskunft.