Hartha - In Hartha (Landkreis Mittelsachsen) ist in einem Wohnhaus im Stadtzentrum Feuer ausgebrochen. Die Bewohner verließen am Samstagabend eigenständig das Haus am Markt, wie die Polizei berichtet. Niemand wurde verletzt. Wie das Feuer entstand, war zunächst unklar. Ein Brandursachenermittler soll heute das Haus begutachten, hieß es weiter. Der Marktplatz blieb während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt.