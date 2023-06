Brand in Hausflur in Mehrfamilienhaus in Neuhardenberg

Neuhardenberg - In Neuhardenberg im Landkreis Märkisch-Oderland ist ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer in einem Hausflur im Bereich eines Stromkastens ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Haus wurde vollständig evakuiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei niemand verletzt worden, hieß es. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, die Löscharbeiten dauern an.