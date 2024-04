Brand in Hauskeller: Zwei Verletzte

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Görlitz - Nach einem Brand im Keller eines Görlitzer Mehrfamilienhauses sind zwei Frauen in ein Krankenhaus gebracht worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien am Montagmorgen wegen einer starken Rauchentwicklung in die Rauschwalder Straße gerufen worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr brachte den Brand demnach schnell unter Kontrolle, die Bewohner des Hauses mussten jedoch aufgrund der Rauchentwicklung evakuiert werden.

Die Bewohner der oberen Etagen mussten das Haus über eine Drehleiter verlassen. Der Rettungsdienst brachte zwei 60- und 67-jährige Mieterinnen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. In Absprache mit Hausverwaltung und Feuerwehr wurde das Wohnhaus trotz abgestellter Medien wie Strom, Wasser und Gas wieder für die Bewohner freigegeben. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.