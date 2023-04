Brand in Hochhaus in Prenzlauer Berg: Eine Frau tot

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine Frau gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten zudem am Samstag drei Menschen mit Rauchhauben aus dem Gebäude gerettet werden. Einem Feuerwehrsprecher zufolge wurden zehn Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort medizinisch betreut, ins Krankenhaus musste aber niemand von ihnen.

Das Haus in der Hanns-Eisler-Straße hat zehn Stockwerke, es brannte den Angaben zufolge im vierten Obergeschoss. Die tote Frau wurde in der Brandwohnung gefunden.

Im Einsatz waren dem Sprecher zufolge gut 50 Kräfte der Feuerwehr. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Das größere Problem sei in solchen Fällen aber oft der entstehende Rauch. Das Treppenhaus sei zum Teil verraucht gewesen. Brandrauch ist bei Einatmung hochgefährlich.