Hildesheim - Beim Brand einer Kapelle auf dem Gelände des Michaelisklosters in Hildesheim ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag niemand, wie die Polizei mitteilte. In der Tagungsstätte haben sich den Angaben zufolge etwa 35 Bewohner befunden, die das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten. Die Flammen zerstörten unter anderem eine Orgel. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen dauerten an.