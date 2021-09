Brand in Lagerhalle in Edermünde

Edermünde - Eine Lagerhalle einer Abfallentsorgungsfirma in Edermünde (Schwalm-Eder-Kreis) hat am späten Sonntagabend in Flammen gestanden. Eine 34-jährige Frau sei beim Versuch, eine Arbeitsmaschine zu retten, leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200.000 Euro.