Brand in Lagerhalle von Entsorgungsunternehmen in Salzwedel

Salzwedel - In Salzwedel ist in einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens ein Brand ausgebrochen. Die etwa 1000 Quadratmeter große Halle im Altmarkkreis Salzwedel, in der unter anderem Plastikabfälle gelagert gewesen sein sollen, habe komplett in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher der Leitstelle Altmark am Freitag. Anwohner waren gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Informationen zu möglichen Verletzten gab es zunächst nicht. Am Vormittag seien 18 Fahrzeuge von verschiedenen Wehren aus der Umgebung im Einsatz gewesen.