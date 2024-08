Eigentlich steht das Haus in Bitterfeld leer, aber bis zu vier Personen sollen sich regelmäßig dort aufhalten. Jetzt hat es gebrannt. Eine Person wurde schwer verletzt.

Brand in leerstehendem Haus in Bitterfeld

Bei dem Brand in dem eigentlich leerstehenden Haus wurde eine Person schwer verletzt. (Symbolbild)

Bitterfeld-Wolfen - Bei einem Brand in einem eigentlich leerstehenden Haus in Bitterfeld ist eine Person schwer verletzt worden. Schwarze Rauchwolken zogen aus dem ersten Stock und dem Dachgeschoss, wie die Polizei mitteilte.

Laut Zeugenaussagen hielten sich zuletzt bis zu vier Personen in dem eigentlich leerstehenden Haus auf. Eine dieser Personen sei schwer verletzt angetroffen worden, so ein Polizeisprecher. Eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Freitagabend. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.