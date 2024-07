Rauch aus einem Mehrfamilienhaus, Feuer in der Dachgeschosswohnung - die Feuerwehr rückt am frühen Morgen in Neustadt nahe Hannover aus. In dem Haus machen sie einen schrecklichen Fund.

Neustadt am Rübenberge - In einem brennenden Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover haben Feuerwehrleute zwei Leichen gefunden. Die beiden Menschen seien bisher nicht identifiziert, die Leichen seien in die Rechtsmedizin transportiert worden, teilte die Polizei heute mit. Die Ursache des Feuers und die Schadenhöhe waren zunächst unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen wegen unklarer Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus alarmiert. Die Anwohner wurden aus dem Haus geholt. Zu dem Zeitpunkt konnte die Dachgeschosswohnung wegen der Hitze des Feuers nicht mehr betreten werden. 145 Feuerwehrleute waren im Einsatz.