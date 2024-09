Brand in Mehrfamilienhaus in Augustusburg

Augustusburg - In Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) ist ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Ob Menschen verletzt worden sind, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Das Feuer brach demnach aus unbekannter Ursache gegen 5.00 Uhr am Sonntagmorgen in einem benachbarten Schuppen aus. Die Flammen griffen dann auf das Haus über. Die Bewohner verließen das Gebäude, die Feuerwehr startete die Löscharbeiten. Weitere Details waren laut Polizei zunächst nicht bekannt.