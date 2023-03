Limbach-Oberfrohna - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Zwickau sind in der Nacht zum Freitag zwei Hausbewohner verletzt worden. Als die Feuerwehr am Brandort in Limbach-Oberfrohna eintraf, stand der Dachstuhl in Flammen. Die Retter mussten die 13 Hausbewohner evakuieren, zwei Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Verletzten, ein Mann und eine Frau, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand war nach bisherigem Ermittlungsstand unklar.