Berlin - Feuerwehrleute haben einen Brand in einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln gelöscht. Ein Mitarbeiter der Klinik in der Rudower Straße verletzte sich dabei am Mittwochabend leicht und wurde vor Ort behandelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Klinikpersonal brachte demnach 24 Patienten schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt in Sicherheit. Zuvor hatte ein Feuermelder ausgelöst. Es brannte in einem Aufenthaltsraum im ersten Obergeschoss. Wie es zum Feuer kam und was gebrannt hat, blieb zunächst unklar.