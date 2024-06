Oyten - Nach dem Brand in einem Seniorenheim mit zwei Toten im niedersächsischen Oyten ist die Zahl der Schwerverletzten gestiegen. Es gibt drei Schwerverletzte, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen sagte. Das Seniorenheim in der Gemeinde bei Bremen brannte in der Nacht zu Donnerstag. Die Feuerwehr hatte in der Nacht zunächst mitgeteilt, dass ein Bewohner schwer verletzt worden sei. Bei den Toten handelt es sich um zwei Bewohnerinnen, die 95 und 89 Jahre alt waren.

Das Feuer wurde kurz nach Mitternacht aus einem Zimmer gemeldet, wie der Polizeisprecher sagte. Mehr als 60 Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus dem verrauchten Gebäude gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als 100 Einsatzkräfte löschten den Brand. Die Ursache des Feuers ist weiter unbekannt. Hinweise gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher. Das Gebäude könne bislang nicht betreten werden.