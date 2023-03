Berlin - Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Berlin-Hohenschönhausen sind zwei Bewohner schwer verletzt worden. Sie wurden von der Feuerwehr am Montagvormittag aus dem betroffenen Zimmer gerettet, wie ein Sprecher sagte. Es folgten Wiederbelebungs-Maßnahmen, deren Ausgang zunächst noch unbekannt war. Vermutlich erlitten die Menschen Rauchvergiftungen. Der Brand in dem Heim in der Neubrandenburger Straße im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen wurde gelöscht.

Das Feuer entstand demnach in einem Zimmer im zweiten Stock eines Wohngebäudes. Die Ursache war noch unbekannt. Um 9.28 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten die Flammen. Die Auslösung des Alarms durch Rauchmelder und das Schließen der Brandschutztüren durch das Personal hätten vorbildlich geklappt, sagte der Sprecher.