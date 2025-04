Die Feuerwehr wird in ein Seniorenwohnheim in Wilmersdorf gerufen, in einer Wohnung steht ein Bett in Flammen. Vor Ort machen die Einsatzkräfte einen traurigen Fund.

Berlin - Feuerwehrleute haben einen toten Menschen in einer brennenden Wohnung in Berlin-Wilmersdorf gefunden. Ein Bett hatte in der Wohnung in einem Seniorenwohnheim gebrannt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Einsatzkräfte waren demnach am Dienstagvormittag alarmiert worden.

Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner brachten sich laut Feuerwehr selbst in Sicherheit. Rettungskräfte untersuchten den Angaben zufolge einen Menschen, der aber nicht ins Krankenhaus kam. Die Feuerwehr kontrollierte abschließend 14 Wohnungen, wie es hieß.