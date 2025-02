Eine unbekannte Person meldet den Brand. Als die Einsatzkräfte eintreffen, steht die Halle bereits vollständig in Flammen.

Brand in Sporthalle - Unterricht an Schulen fällt aus

Fast 150 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge für die Löscharbeiten an einer Sporthalle im Einsatz.

Tostedt - Wegen eines Brands in einer Sporthalle in Tostedt (Landkreis Harburg) bleiben die Klassenzimmer der benachbarten Schulen am Mittwoch leer. Die Direktoren des Gymnasiums, der Haupt- und Realschule sagten den Unterricht für den Tag ab, wie die Polizei mitteilte.

Den Brand der zum Abriss vorgesehenen Halle meldete laut Polizei am Dienstagabend eine bislang unbekannte Person. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Turnhalle in Vollbrand. Fast 150 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge für die Löscharbeiten im Einsatz.

Wie ist zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, hält aber auch einen Zusammenhang mit laufenden Abrissarbeiten der Halle für möglich.