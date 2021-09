Brand in Stahlfabrik unter Kontrolle

Hagen - Aus noch unbekannter Ursache ist am Freitag in Hagen eine Stahlfabrik in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Bevölkerung auf, Fenster und Türen zu schließen - dies galt auch noch am späten Abend. Die Feuerwehr sei mit „massiven Kräften“ ausgerückt, sagte ihr Sprecher Jens Westemeyer.

Die Fabrik brannte zunächst „in voller Ausdehnung“, im Laufe des Abends war das Feuer jedoch unter Kontrolle. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Zeitweise waren 170 Feuerwehrleute im Einsatz. Gegen Mitternacht liefen Nachlöscharbeiten, deren Ende einem Feuerwehrsprecher zufolge zunächst nicht absehbar waren.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, sei derzeit unklar, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Spezialisten würden nach Abschluss der Löscharbeiten versuchen, die Brandursache zu ermitteln. Auch zur Schadenshöhe ließen sich momentan keinerlei Angaben machen.