Brand in Stallgebäude: Schaden in Höhe von 150.000 Euro

Emsbüren - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Stallgebäude in Emsbüren (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand am Freitagmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf das anliegende Wohnhaus übergreift. Die Brandursache war am Samstag zunächst unklar - die Polizei schließt einen technischen Defekt jedoch nicht aus.