Wilhelmshaven - Bei einem Großbrand in einem Werkstattgebäude in Wilhelmshaven ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, kam es durch das Feuer auch zu einer Explosion in der brennenden Halle. Die Ursache soll ein in der Werkstatt gelagerter Gasbehälter gewesen sein, hieß es. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst nicht klar. Anwohner wurden über die Warn-App Katwarn aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Nach Angaben der Stadtverwaltung waren zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude zu verhindern. Das Werkstattgebäude brannte demnach komplett nieder.