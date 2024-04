Aue-Bad Schlema - Bei dem Brand eines Zweifamilienhauses in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Am Freitagabend sei aus bislang ungeklärten Gründen im Haus ein Brand ausgebrochen, der auch das erste Obergeschoss und den Dachstuhl erfasst habe, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mit. Eine 47 Jahre alte Bewohnerin und ein 40 Jahre alter Bewohner mussten aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war laut eigenen Angaben mit ca. 40 Kräften im Einsatz. Zuvor berichtete „ErzgebirgsNews“.