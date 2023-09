Sömmerda - Ein Feuerwehrmann ist bei einem vermutlich absichtlich herbeigeführten Garagenbrand in Sömmerda verletzt worden. Der Mann sei bei den Löscharbeiten am Mittwoch durch das Dach der leerstehenden Garage gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Er sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise.