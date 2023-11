Sande - Eine Disco im Landkreis Friesland ist in der Nacht zum Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache abgebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Schaden im mindestens hohen sechsstelligen Bereich aus. Als die Feuerwehrleute an der Disco in der Gemeinde Sande ankamen, schlugen den Angaben zufolge schon Flammen aus dem Dachstuhl. Da die Löscharbeiten keinen Erfolg mehr versprachen, wurde laut Polizei entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Verletzt wurde niemand.