Nuthe-Urstromtal (dpa/bb) - Beim Brand einer Lagerhalle in Lynow (Teltow-Fläming) sind zwei Menschen verletzt worden. Streifenpolizisten hätten das Feuer auf einem Privatgelände am Samstag festgestellt, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei ersten Löschversuchen hätten sich zwei Anwohner verletzt, ihre Brandwunden mussten medizinisch versorgt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den Abend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.