Berlin - Auf ein Lebensmittelgeschäft in Berlin-Neukölln ist ein Brandanschlag verübt worden. Offensichtlich versuchten die Täter in der Nacht, mit Pflastersteinen und brennbarer Flüssigkeit in dem Laden ein Feuer zu legen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Passanten hörten demnach in der Rollbergstraße auf einem Parkplatz einen Knall und sahen zwei Menschen flüchten. Die Zeugen bemerkten ein Feuer an der Tür des Ladens. Polizisten fanden Pflastersteine und Glasflaschen mit Brandbeschleuniger.