Der Landkreis Harz will beim Thema Brandbekämpfung mit einer Region in Südafrika kooperieren. (Archivbild)

Halberstadt (dpa/sa) - Der Landkreis Harz will beim Thema Brandbekämpfung enger mit einer Region in Südafrika zusammenarbeiten. Es gehe in erster Linie um einen Wissenstransfer bei der Brandbekämpfung und bei Rettungskapazitäten, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises. Die Absichtserklärung wurde mit der Cape Winelands District Municipality geschlossen, einer Region in der Nähe von Kapstadt.

Beide Gebiete stünden in Zukunft vor denselben Herausforderungen: Ähnlich wie im Harz kämpfe das Gebiet in der Region Westkap mit den Folgen des globalen Klimawandels und dessen immer katastrophaleren Brandereignissen.

„Wir wollen vom Landkreis Harz lernen, wie das Modell Ehrenamt beim Brandschutz funktioniert“, sagte der Vertreter aus Südafrika, Henry Prins. Im Kern gehe es darum, mehr Menschen für den ehrenamtlichen Brandschutz zu begeistern. In Südafrika werde der Brandschutz bislang vor allem von hauptamtlichen Feuerwehrleuten geleistet.