Im Bund haben die Azubi-Gehälter zuletzt einen deutlichen Satz nach oben gemacht. Brandenburg reiht sich im Osten hinten ein.

Potsdam - Die Bezahlung von Azubis in tarifgebundenen Betrieben lag in Brandenburg im vergangenen Jahr auf dem niedrigsten Niveau aller Ostländer. Über alle Ausbildungsjahre hinweg verdienten Auszubildende in solchen Unternehmen 2025 im Schnitt 1.208 Euro brutto im Monat. Das geht aus Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Im benachbarten Sachsen-Anhalt werden im Osten mit 1.219 Euro die höchsten Löhne gezahlt.

Brandenburg ordnet sich damit knapp hinter der Durchschnittsbezahlung im Bund ein, die bei 1.209 Euro lag und damit um 76 Euro im Vergleich zu 2024 (+ 6,7 Prozent) stieg. Spitzenreiter war mit 1.257 Euro Baden-Württemberg. Am wenigsten bekamen die Azubis im Schnitt in Nordrhein-Westfalen mit 1.185 Euro.

Etwa 55 Prozent der Auszubildenden arbeitete 2022 nach Berechnungen des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung in einem tarifgebundenen Unternehmen.