Cottbus - Der Aufbau einer staatlichen Medizinischen Uni in Cottbus auch als deutschlandweites Modell ist beschlossene Sache. Das Brandenburger Kabinett entschied am Dienstag die Gründung der Medizinischen Universität Lausitz - Carl Thiem. Es sei ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Grundlagen für die Entwicklung des ganzen Landes, sagte Woidke. Die Gesundheitsversorgung in der Lausitz soll gestärkt, junge Ärztinnen und Ärzte sollen ausgebildet werden. Mit der neuen Universität, die Kern eines digital unterstützten Netzwerks der Gesundheits- und Pflegeversorgung in der Lausitz werden soll, will Brandenburg auch das Gesundheitswesen in Deutschland voranbringen.

Für das Wintersemester 2026/27 ist geplant, dass die ersten Studentinnen und Studenten starten - 200 pro Semester sind vorgesehen. Das Konzept, das als zentraler Baustein für die Strukturentwicklung in der Kohleregion Lausitz gilt, wird noch vom Wissenschaftsrat begutachtet. Wird es positiv bewertet, soll die Universität am 1. Juli 2024 gegründet werden. „Wir dürfen auch optimistisch sein nach allen Signalen, die wir haben“, sagte Woidke. Das kommunale Carl-Thiem-Klinikum geht dafür in Trägerschaft des Landes über.