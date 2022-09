Brandenburg erhöht Aufnahmekapazität für Flüchtlinge

Potsdam - Wegen der anhaltenden Einreise von Flüchtlingen unter anderem aus der Ukraine hat das Brandenburger Sozialministerium das Aufnahmesoll für die Landkreise und kreisfreien Städte erhöht. Bis Ende des Jahres gelte, dass die Kommunen bis zu 35.990 Flüchtlinge aufnehmen müssten, teilte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse auf Anfrage mit. „Die Kommunen bemühen sich mit viel Einsatz, neue Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen“, sagte Hesse. „Das große zivilgesellschaftliche Engagement der Brandenburger Bevölkerung und die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine im privaten Bereich waren und sind hier sehr hilfreich.“

Zum Stand Ende Juni gab es in den Kommunen laut Ministerium mehr als 26.200 Plätze für Flüchtlinge, von denen rund 22.200 belegt waren. Im Land Brandenburg existierten derzeit zwei Notunterkünfte. In den Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes war die Lage vergleichsweise entspannt: Nach Angaben des Innenministeriums waren mit Stand vom 31. August von 3900 belegbaren Plätzen an den fünf Standorten rund 2100 Plätze belegt.