Potsdam - Wegen einer hohen Zahl von Pensionierungen in den kommenden Jahren hat das Brandenburger Justizministerium die Kapazitäten in der Ausbildung zum Justizvollzugsdienst erhöht. In diesem Jahr würden erstmals drei statt wie bisher zwei Ausbildungslehrgänge gestartet, berichtete Ministeriumssprecher Sebastian Thiele am Freitag. In jedem Lehrgang könnten bis zu 20 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung beginnen.

Um genügend Kräfte gewinnen zu können, hat das Ministerium das Bewerberfeld bereits erweitert: Seit Dezember 2021 können Auszubildende im Alter von 18 bis 40 Jahren starten, zuvor war das nur vom 21. bis zum 35. Lebensjahr möglich. Um langjährige Beamte mit Erfahrung in der Arbeit mit Gefangenen zu halten, erhalten sie für ihre Tätigkeit über die Ruhestandsgrenze hinaus einen Zuschlag von 400 Euro monatlich.