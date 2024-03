Berlin - Die Brandenburger Wirtschaft ist 2023 preisbereinigt um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Das war das zweitstärkste Wachstum unter allen Bundesländern, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern stieg die Wirtschaftsleistung noch mehr (plus 3,3 Prozent). Bundesweit ging die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr preisbereinigt um 0,3 Prozent zurück.

Getrieben wird das Wachstum in Brandenburg den Statistikern zufolge vor allem vom Verarbeitenden Gewerbe. „Insbesondere der beschäftigten- und umsatzstärkste Industriezweig, die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, trug zum Wachstum bei“, hieß es. Damit dürfte vor allem der Autobauer Tesla in Grüneide gemeint sein. Ohne Berücksichtigung der Inflation wuchs die Wirtschaft im Land um knapp zehn Prozent.

„Brandenburgs Wirtschaft hat einen guten Lauf - und das seit einigen Jahren mit großer Beständigkeit“, teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag mit. „Das ist gut, denn das zeigt, dass es hier nicht um Einmaleffekte geht, sondern unsere Wirtschaft inzwischen eine sehr stabile Basis hat.“ Gleichwohl dürften die Herausforderungen für die Unternehmen nicht aus dem Blick geraten. „Energiepreise, Fachkräftebedarf und Bürokratie bleiben Hürden, die gemeinsam mit der Bundesregierung entschlossen angepackt werden müssen.“