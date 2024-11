Silomais wird als Futtermittel genutzt oder landet in Biogasanlagen. In diesem Jahr haben die Landwirte in Brandenburg mehr von der Pflanze geerntet als im Vorjahr.

Potsdam - Landwirte in Brandenburg haben in diesem Jahr mehr Silomais geerntet. Insgesamt fuhren die Bauern 5,6 Millionen Tonnen Silomais ein, ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zu 2023, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Damit entspricht die Ernte etwa dem sechsjährigen Mittel. Gleichzeitig schrumpfte die Fläche, auf der die Pflanzen angebaut werden, im Vergleich zum Vorjahr um 6.600 Hektar.

Mit 45 Prozent wird fast die Hälfte der Ernte verfüttert, der restliche Silomais kommt als Substrat in Biogasanlagen. Auch an Körnermais, der an Tiere verfüttert wird, ernteten die Bauern in diesem Jahr mehr: Sie steigerten die Erntemenge auf 221.000 Tonnen, ein Plus von 61.300 Tonnen im Vergleich zu 2023.